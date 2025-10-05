Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son iki aydır tahminlerin üzerinde enflasyon açıklıyor. Ağustosta yüzde 1.5 civarındaki beklentilere karşılık oran yüzde 2.04; eylülde ise yüzde 2.5’lik tahminlere karşın yüzde 3.23 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve başladığından bu yana, TÜİK’in her enflasyon verisi sonrasında yaptığı açıklamalarda en az 25 kez ‘dezenflasyon’ vurgusu yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı her açıklamasında ‘enflasyonun ana eğiliminin düşüş yönünde’ olduğunu savundu. Ancak yaz aylarından itibaren veriler bu tabloyu desteklemekte zorlanıyor.

İNANDIRICILIĞI KALMADI

Şimşek’in 3 Ağustos 2023’te “Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz” mesajını paylaşmasının üzerinden 26 ay geçti. 3 Ekim’deki son paylaşımında da “Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalmasıyla dezenflasyonun devamını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Her veri sonrası benzer açıklamalar geliyor. Şimşek, yüksek oranları gıda veya eğitim gibi ‘dönemsel’ unsurlarla açıklıyor. TÜİK verilerine göre, Temmuz 2023’te yüzde 47.8 olan yıllık enflasyon, 2024’te baz etkisiyle geriledi ancak Eylül 2025 itibarıyla yeniden yüzde 33.29’a yükseldi. İki yılda fiyat artışları hız kesmezken, ‘dezenflasyon’ söylemi kamuoyunda ve piyasalarda inandırıcılığını kaybediyor.

Akçay da ‘hurafe’ demişti

Şubat 2025’te TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, enflasyonun yüzde 30’larda kalacağını söylemenin hurafe olduğunu belirtmişti. Ancak Citi ekonomistleri beklentiyi aşan eylül ayı enflasyon verisi sonrası yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 olmasını bekliyor.