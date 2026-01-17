Ekonomistler, sunumda ‘mantık hataları’ olduğunu belirtti. Mehmet Şimşek, enflasyonun nasıl gerileyeceğini anlatırken konut projelerine yer verdi.

‘MANTIK HATASI VAR’

Şimşek’e göre 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen bölgede 455 bin konutun inşası tamamlanırken, 150 bin konut da inşa ediliyor. Benzer şekilde sosyal konut projesi kapsamında halihazırda 250 bin konut inşa edilirken, 2026-2028 arasında 500 bin sosyal konut projesinin planlandığı hatırlatıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında ise 180 bin konutun inşa edildiği yabancılara anlatıldı. Ancak 1.5 milyon adeti aşan konut seferberliğine rağmen kiralar, Haziran 2023-Aralık 2025 döneminde yüzde 435 oranında arttı. Bu dönemde resmi enflasyon ise yüzde 170 oldu.

Şimşek’e göre Türkiye’nin doğalgaz üretiminin, tüketimi karşılama oranı 2028’de yüzde 28.3’e yükselecek. 2025 sonunda yüzde 6 olan bu oranın 2 yılda nasıl 5’e katlanacağı ise büyük bir muamma. Ayrıca yapılan sunuma göre ekonomideki verimliliği gösteren çalışılan saat başına üretimde Türkiye’nin tek rakibi Asya’nın çip devi Tayvan oldu. Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Altuğ Özaslan, Şimşek’in sunumunda ‘mantık hataları’ olduğunu belirtti.

KÜRESEL RİSKLER AZALIYORMUŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları ve savaşlar belirsizleri artırırken Şimşek, jeopolitik görünümün iyileştiğini öne sürdü. Şimşek ayrıca uyguladığı ekonomi programının destek gördüğünü belirtti.