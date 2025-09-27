Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali programında gerçekleştirilen Çin Esintileri Dans Grubu konser ve gösterisine 20 dakika geç kaldı. Şimşek salondaki izleyiciler tarafından ıslıklar ve alkışlar eşliğinde yuhalandı

Bunun üzerine telaşa kapılan Şimşek’in koruma polisleri video ve fotoğraf çekimi yapan gazetecileri engellemeye çalıştı. Korumalar büyük bir ayıba da imza atıp yandaş gazetecileri kollarken, SÖZCÜ Gazetesi muhabiri Yavuz Alatan’ı salondan dışarı çıkarmaya çalıştı. Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin davetlisi olan Alatan korumalara tepki gösterdi.

KONSER SIRASINDA DA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonunda düzenlenen ve Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin ev sahibi olduğu program, resepsiyon ile başladı. Geceye geç gelen Bakan Şimşek, burada konuşma da yapınca, alt kattaki salonda gösteri ve konseri izlemek için bekleyen sanatseverlerin tepkisi ile karşılaştı. Şimşek konuşmasını tamamlayıp resepsiyondan, konser ve gösterinin yapılacağı salona geçti ancak buraya da geç kaldığı için yuhalandı, alkışlar ve ıslıklarla protesto edildi. Bakan Şimşek’in korumalarının konser ve gösteri sırasında koltukların yanında bulunan ara koridor bölümünde ayakta beklemeleri de seyircilerin tepkisine neden oldu. Gecede konser eşliğinde Çin halk dan- sından örnekler verildi.

Geleneksel ve modern koreografiler seyirciye sunuldu. Etkinlik Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleşti. Diplomatik kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

ABD ile yakınlaşırken Çin açıklaması dikkat çekti

- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin’in kuruluşunun 76. yıl dönümü münasebetiyle Çin’in Ankara Büyükelçiliğince başkentteki CSO Ada’da verilen resepsiyona katıldı. Şimşek burada yaptığı konuşmada, “Belirsiz ve zorlu zamanlarda yaşıyoruz ve bu, Türkiye ile Çin arasında daha yakın bir iş birliğini gerektiriyor” dedi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları sürerken, Türkiye son dönemde ABD eksenine daha fazla kayıyor. Bu nedenle Şimşek’in Çin’e yönelik açıklamaları dikkat çekti.