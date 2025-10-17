Vergi Uzmanı ve Sözcü Yazarı Mahmut Aydoğmuş, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Meclis'e sunulan kanun teklifinin detaylarını açıkladı. İşte emeklilikten, kira gelirine, sigorta primlerinden, araç alım-satımında ödenen ücrete kadar pek çok değişiklik var. Aydoğmuş, geçici vergilerin gelmesinin sürpriz olduğunu belirterek Şimşek dönemindeki vergilerin Nebati dönemini geçtiğini vurguladı.

Kanun teklifinde yeni vergi ve harçlar getirilirken, bazı istisna uygulamalarının kaldırıldığını görüyoruz.

Pekala Kanun Teklifinde neler var?

1-) Konut kira gelirleri için uygulanan maktu 47.000 TL tutarındaki istisna uygulaması kaldırılıyor. Bu istisna sadece sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye sınırları içerisinde sahibi oldukları binalara uygulanacak.

2-) Daha önce kaldırılan dördüncü dönem (Ekim-Kasım-Aralık) geçici vergi yeniden getiriliyor.

3-) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için sağlanan sigorta prim desteği 4 puandan 2 puana düşürülüyor.

4-) Konutlar hariç, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesine izin verilmeyecek.

5-) Çeklerin üzerinde yazan düzenleme tarihinden önce, çekin bankaya ibrazının geçersiz olacağına ilişkin mevcut düzenleme süresi, 31/12/2025’ten 31/12/2028’e kadar uzatılıyor.

6-) Kuyum ticareti ile uğraşanlar (30.000 TL), ikinci el motorlu kara taşıtı işi ile iştigal edenler (20.000 TL) ve taşınmaz ticaretiyle uğraşanlara (20.000 TL) yetki belgesi geliyor ve her yıl harç ödenmesi söz konusu.

7-) Özel sağlık kuruluşları açısından; muayene uygunluk belgesi (20.000 TL), özel poliklinik ruhsatnamesi (30.000 TL) ve özel tıp merkezi ruhsatnamesi (50.000 TL) ücreti getiriliyor. Bu harçlar yine her yıl ödenecek.

Yani tıpkı motorlu taşıtlar vergisi veya yıllık aidat gibi tekrarlayan bir ödeme olacak. Eğer bu işletme büyükşehir belediyesi sınırları içindeyse ve o yerleşim yerinin nüfusu 30.000’in üzerindeyse, belirtilen tutar iki katına çıkacak.

Bu düzenleme, “ruhsatla çalışan” yani belirli izinlere tabi meslekler için yeni bir yıllık vergi yükü anlamına geliyor.

Büyük şehirlerdeki işletmeler ise bu bedeli iki kat ödeyecek.

8-) Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan işletmeler açısından;

i) Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerine 20.000 TL,

ii) Ağız ve diş sağlığı polikliniklerine 30.000 TL,

iii) Ağız ve diş sağlığı merkezlerine 40.000 TL,

iv) Ağız ve diş sağlığı hastanelerine 40.000 TL,

Yıllık harç geliyor.

9-) Veteriner hekim muayenehane ruhsatı 10.000 TL, Veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20.000 TL ve hayvan hastanesi ruhsatı 40.000 TL tutarında harç bedeli geliyor.

10-) Kıymetli maden kuruluşları açısından;

i) Kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgesi 7.500.000 TL,

ii) Kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgesi 7.500.000 TL, (her yıl)

iii) Kıymetli madenlerin aracı kurumları kuruluş izin belgesi 5.000.000 TL,

iv) Kıymetli madenlerin aracı kurumları faaliyet izin belgesi 5.000.000 TL, (her yıl)

Harç ödenecek.

11-) Havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatları açısından ise; sadece yük taşımacılığı yapanlara 1.000.000 TL, tarifesiz yük ve yolcu taşıyanlara 1.500.000 TL, tarifeli ve tarifesiz yük ve yolcu taşımacılığı yapanlara 2.000.000 TL her yıl ödenmek üzere harç geliyor.

12-) Portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan fon katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnası kaldırılacak.

“%51’i BİST hissesi” şartı, fonun ağırlıklı olarak hisse senedi fonu olduğunu gösteriyor. Bu tür fonlar bugüne kadar “borsayı desteklemek” amacıyla vergiden muaf tutulmuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte yatırımcılar bu fonlardan elde ettikleri kazançtan da artık vergi ödeyecekler.

13-) Ülkemizde oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakaları ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği ve yurt dışından gelecek takımlara bu müsabakalara katılımları dolayısıyla katma değer vergisinden, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmalarına ilişkin geçici düzenleme yapılmaktadır.

14-) Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılarak, ilk tescil işlemleri ile ikinci el satış ve devirlerinde, satış ve devir bedeli üzerinden 1.000 TL’den az olmamak üzere binde 2 oranında noter harcı alınacak.

15-) Gayrimenkullerin alış ve satış esnasında gerçek bedelden daha az matrah beyan edildiği tespitinde uygulanan %25 vergi ziyaı cezası %100’e çıkarılıyor.

16-) Emlak vergisi tutarlarında yaşanan fahiş artışlara yönelik düzenlemeler komisyon görüşmeleri safhasında düzenlenecek.

17-) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının araç alımlarına MTV, KDV ile Tapu ve Kadastro Harcı istisnası getiriliyor.

18-) Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkı oranını yüzde 50’ye kadar artırma ve sıfıra kadar azaltma yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor.