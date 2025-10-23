İktidara yakınlığı ile bilinene Yenişafak Gazetesi'nin televizyon kanalında dikkat çeken bir yayın gerçekleşti. Yenisafak.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan katıldıkları yayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı.

28 ŞUBAT'I HATIRLATTI

Kılıçarslan Ali Yerlikaya'nın danışmanlığını yapan isim hakkında da dikkat çekici ifadeler kullandı.

""O iletişim profesörünün 28 Şubat'ta neler yaptığını araştıracak yürekli bir Yeni Şafak muhabiri aranıyor" diyen Kılıçarslan, "Ali Yerlikaya'nın iletişim danışmanı olan adamın 28 Şubat'ta üniversitede tam olarak neler yaptığını araştırıp ortaya koyabilecek yürekli bir muhabir aranıyor” dedi.

"EMOJİ BAKAN"

Ali Yerlikaya hakkında sosyal medyada oluşan algı üzerine de konuşan Kılıçarslan, Bakan Yerlikaya'nın 'Emoji bakan' olarak anıldığını söyledi.

Kılıçarslan şunları sarf etti:

"Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü. Herkes dalga geçiyor, Emoji bakan diye.”