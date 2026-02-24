Erdoğan SÜZER/SÖZCÜ

Emekli, torununa harçlık verebilmek, aylardır ertelediği ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ‘zamlı’ bayram ikramiyesini bekliyor. Seçim yılı olmadığı için 4 bin liralık ikramiyenin yüzde 25 zamla 5 bin lirada kalması planlanıyor.

Ancak enflasyon karşısında eritilen bayram ikramiyesi ayrım yapılmadan ödendiği için haksızlık da yaşanıyor. Holding patronları, çift maaş alan milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil tüm emeklilere gelirlerine bakılmaksızın emekli bayram ikramiyesi ödeniyor.