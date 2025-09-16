11 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Kararnameyle 22 ilin mevcut emniyet müdürü merkeze alınırken, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne Arzum Nazman getirildi.
SORUŞTURMADA KİLİT ROL ÜSTLENDİ
Nazman, Sinan Ateş suikastının soruşturmasının ilk beş ayında görev aldı ve kritik kararların altına imza attı.
Şüphelilerden Tolgahan Demirbaş’ın, dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden alınması talimatını vererek soruşturmanın seyrini değiştiren isimlerden biri oldu.
Sinan Ateş suikastında “suça azmettiren” sıfatıyla yargılanan Tolgahan Demirbaş, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.