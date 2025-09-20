'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' gibi projelerde yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyordu.

Çift, bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürüyordu.

Hatta geçen ay Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir notla kutlamıştı. Instagram hesabından birlikte çekildikleri kareyi "İyi ki doğdun altın çocuk" notuyla paylaşmıştı.

Ancak ünlü çiftin iyi giden ilişkisine nazar değmiş ve geçen günlerde ayrılmışlardı.

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin, muhabirlerin oğlu Rafael Cemo ile sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in ayrılığı hakkındaki sorulara önce gülümsedi sonra da "Her ayrılık yararlıdır, hayırlısı olsun haklarında" yanıtını verdi.