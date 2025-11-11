

Şarkıcı Seda Sayan'ın yorumcu Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, iki yıl önce oyuncu İlayda Alişan ile aşk yaşamaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan ünlü çiftin evlenip evlenmeyeceği merak konusu...

"OĞULCAN'IN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ"

Oğulcan Engin'in babası, ünlü yorumcu Sinan Engin konuya dair "Kendileri karar versin. Önemli olan onların kararı, bize uygulamak düşer. Şu an düğün planı yok. Oğulcan'ın da sağ solu belli olmaz. İlayda kızımızı çok seviyoruz" açıklamasını yaptı.

"İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

İlayda Alişan daha önce verdiği bir röportajda "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" derken "Kıskanç mısınız?" sorusuna "Yerinde, o da ben de kıskancım. Gereksiz değil ama" yanıtını vermişti.

Oğulcan Engin ise "Huylarınız benziyor mu?" sorusu üzerine "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" diye konuşmuştu.