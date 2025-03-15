'Yılan Hikayesi', 'Kınalı Kar', 'Alacakaranlık', 'Avrupa Yakası', 'Yabancı Damat', 'Bir Bulut Olsam', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Yazı Tura', 'Çalgı Çengi' ve 'Düğün Dernek' gibi birçok yapımda alan Şinasi Yurtsever 13 Mart'ta hayatını kaybetti.

Geçen yıl mide kanserini yenen 51 yaşındaki oyuncunun, 17 Şubat'ta 'Hücreler' adlı oyunda son kez sahneye çıktıktan bir süre sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şinasi Yurtsever için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Salon girişinde taziyeleri kabul eden anne Güler Yurtsever "Yavrum" diyerek ağladı. Şinasi Yurtsever'in yakın arkadaşı Onur Buldu, Güler Yurtsever'i teselli etmeye çalıştı.

"GÜLE GÜLE ÇOCUK ADAM"

Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından birçok isim törene katıldı.

Törenin sunuculuğunu üstlenen Onur Buldu, yakın dostuna "Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim" sözleriyle veda etti.

AHMET KURAL KONUŞMAKTA ZORLANDI

Şinasi Yurtsever ile birçok projede birlikte rol alan Ahmet Kural ise konuşmakta zorlandı.

Gözyaşlarını tutamayan ünlü isim, herkesten özür dileyerek yakın arkadaşının tabutunu öptü.