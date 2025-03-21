'Yılan Hikayesi', 'Kınalı Kar', 'Alacakaranlık', 'Avrupa Yakası', 'Yabancı Damat', 'Bir Bulut Olsam', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Yazı Tura', 'Çalgı Çengi' ve 'Düğün Dernek' gibi birçok yapımda yer alan Şinasi Yurtsever 13 Mart'ta hayatını kaybetti.
Geçen yıl mide kanserini yenen Yurtsever, 17 Şubat'ta 'Hücreler' adlı oyunda sahneye çıktıktan bir süre sonra zatürre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu...
Oyuncunun eşi Ferihan Yurtsever sosyal medya hesabından 22 Mart'ta mevlit okunacağını duyurdu. Ferihan Yurtsever, "Merhum Şinasi Yurtsever'in yedisi duası, 22 Mart'ta saat 15.00'te Şahkulu Sultan Dergâhı'nda (Göztepe Merdivenköy) gerçekleştirilecektir. Tüm yakınları ve sevenlerine duyurulur" açıklamasında bulundu.