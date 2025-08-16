Geçtiğimiz Mart ayında mide kanseri nedeniyle 51 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Şinasi Yurtsever’in, hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce en büyük hayalini gerçekleştirdiği öğrenildi.

YELKENLİ EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Deniz tutkunu olan Yurtsever, yaz aylarını teknesiyle Ege ve Akdeniz koylarında geçiriyordu. Daha önce kullandığı küçük teknesini satan oyuncu, uzun süredir istediği büyük bir yelkenliyi satın aldı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ise yeni teknesiyle Mavi Tur’a çıkarak bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

AİLESİNİN SATIŞA ÇIKARACAĞI İDDİA EDİLDİ

Yaklaşık beş yıl boyunca sahip olduğu ilk teknesinde kaptanlık eğitimi alan Yurtsever, yeni yelkenlisinde ise fazla zaman geçiremedi. Sanatçının ailesinin, henüz yeterince kullanılamayan tekneyi önümüzdeki günlerde satmayı düşündüğü öne sürüldü.