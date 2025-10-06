Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir ortaokulda 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin yazılı sınav için öğrencilere dağıttığı kâğıtlarda filigranlı “Hak din ve şeriat İslam’dır” ifadeleri yer aldı.

“YAPTIĞI SUÇ”

Şeriat propagandası yapan öğretmene Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, şeriat propagandası yapan öğretmene tepki gösterdi. Öğretmenin yaptığının bir suç olduğunu ifade eden Özkan Rona, olayı yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

(Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona)

“YÖNETİCİLER SESSİZLİK İÇİNDE”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de hedef alan Özkan Rona, şu ifadelere yer verdi:

“Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ortaokulda, geçtiğimiz dönem yapılan sınavın kağıtlarıyla, öğrencilere şeriat propagandası yapılmış. Öğrenciler ise ‘Türkiye'ye gelmesin, en kötü yönetim biçimi’ diyerek yanıt vermiş. Okulda gerici kampanyaya ilk yanıtı öğrenciler vermiş vermesine ama durumdan haberdar olan yöneticiler sessizlik içinde. Hukuk kurallarına göre amirlerce suç içeren bir fiilin "öğrenildiğinden itibaren" en geç 30 gün içinde soruşturulması zorunludur. Cumhuriyet'in değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez niteliğini ortadan kaldırmaya yönelik propaganda, devlet okulunda ve öğrencileri hedefleyerek yürütülmüş. Kendisine verilen görevi unutup, gerici propagandayı yapma cüreti gösteren birisi, şüphesiz ki bu cesareti yönetme yetkisini elinde bulunduran iktidardan almaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM'de "O eski Türkiye artık bitti" diyerek tarikat ve cemaatlere daha fazla alan açacağını, kız ortaokulları açarak karma eğitimi daha fazla tahrip edeceğini ilan eden tutumu, okullarda bu gerici fikirlerle beslenen kimi karanlık yapıların uzantılarını, şeriat propagandası konusunda harekete geçirmiştir.

"AÇIK BİR SUÇTUR"

Görevinin dışına çıkan bu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin hadsizce ileri gitmesi, Cumhuriyet'in temel niteliklerine saldırması ve bunun propagandasını öğrencilere yapması açık bir suçtur. Kuruluşunda, Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı göstermeyi temel varlık amaçları arasında kabul eden Eğitim-İş olarak bu gerici saldırılara karşı okullarımızı ve çocuklarımızı kararlılıkla savunacağız. Cumhuriyet'e ve onun niteliklerine saldıran bu gerici yapılara hukuk önünde hesap soracağız.”