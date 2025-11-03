6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar diken üstünde.
Depremlerin sürdüğü Sındırgı'da bugün öğleden sonra bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, sat 15.16'daki depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem tedirginliğe neden olurken herhangi bir olumsuz bildirimde bulunulmadı.
Geçtiğimiz günlerde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'daki hasarlı binaların tespit edildiğini açıklamıştı.