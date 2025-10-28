Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen bu akşamki ikinci büyük deprem İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz bu depremin 20 bin ton dinamitin aynı anda patlamasına eş değer bir enerji taşıdığını ve neredeyse bir atom bombası kadar enerji saldığını söyledi.

ATOM BOMBASI KADAR GÜÇLÜ!

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bu depremin ardından başka büyük bir deprem beklenmediğini kaydetti. Tüysüz, "6,1 önemli enerji yayan bir deprem. Burada meydana gelen deprem büyüklüğü atom bombası kadar güçlüdür. Geniş bir alanda hissedilmesi gayet doğaldır" dedi.

Tüysüz, Sındırgı'da 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 20 binin üzerinde artçı kaydedildiğini bildirmişti.

FIRTINA UYARISI DA GELDİ

Prof. Dr. Okan Tüysüz depremin, Nagazaki'ye atılan atom bombasına eş değer olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 5'e varan büyüklükte artçılar ve deprem fırtınası uyarısı yaptı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.