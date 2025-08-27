Balıkesir Sındırgı, yıkımlara ve bir kişinin ölümüne neden olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından adeta beşik gibi sallanıyor. Sındırgı'da yaşayanlar deprem fırtınasının ne zaman sona ereceğini merak ederken açıklama yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan yıkıcı bir deprem beklentisi içinde olmadığını belirterek, depremlerin 1-2 ay içinde sönümleneceğini söyledi.

Prof. Ercan, "Yıkım gücü sekiz büyüklüğü M6.1 olan Sındırgı depreminden sonra artçı depremler ardı ardına kesilmeden M4,5-5 büyüklüğüne kadar çıkarak sürmektedir. Artçı depremcilikler Demirci, Gölmarmara,Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe , Balıkesir, Dursunbey ile çevrelenmiş alan içinde, KB boyu 35 km, KD eni 25 km olan, Sındırgı odaklı olarak genelde doğu batı kuzey batı güneydoğu doğrultusunda yoğunlaşmaktadır. Depremlerin odak derinliği 12 ile 15 km derinlikte toplanmakta sanki bir depremcik sağına sürmektedir. Bu durum bu bölgede gerginliğin M6,1 büyüklüğündeki ana depremle boşalmadığını, ikincil artçı depremlerde uzun sürece süreceğini göstermektedir." dedi.

"YIKICI BİR DEPREM BEKLENTİSİ İÇİNDE DEĞİLİM"

Ercan şu ifadeleri kullandı:

Ne var ki halk çok tedirgindir en küçük bir depremde sokağa fırlamak tadırlar. Ancak bu bölgede yıkıcı bir deprem beklentisi içinde değilim.

"BİR-İKİ AY DAHA SÜRECEK"

Artçı depremler görünüşe göre 1-2 ay daha sürecek sonra sönümlemeye geçecektir. Sındırgı depremleri üzerine ayrıntılı görüşme 1 Eylül 2025 saat 20:30’da Balıkesir Göveç‘te vereceğim sunumda anlatacağım.