6.1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan ve aylardır deprem fırtınası altında olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar diken üstünde.
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu.
3.9 büyüklüğündeki deprem saat 11.08'de gerçekleşti. AFAD depremin derinliğinin 14.74 kilometre olduğunu bildirdi.
KISA SÜRE SONRA BİR DEPREM DAHA
3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sındırgı'da vatandaşların endişeli bekleyişi sürerken yer bilimciler deprem fırtınasının birkaç ay daha sürebileceğini söyledi.