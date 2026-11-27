2. Mercimek

Yarım su bardağı pişmiş mercimek, 7,8 gram lif ile günlük ihtiyacın %28'ini sağlıyor. Hem çözünür hem de çözünmez lif barındıran mercimek; kolesterolü düşürmeye, kan şekerini düzenlemeye ve bağırsak hareketlerini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bitkisel protein, demir ve folat açısından da zengin olan bu besin, çorbalardan salatalara kadar pek çok tarifte et alternatifi olarak kullanılabiliyor.