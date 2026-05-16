Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisine de ateş etti. Mermilerden biri, bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan E.E., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da toprağa verildi. Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan davanın duruşmasına devam edildi. Ali Eren Somun, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Somun’un tutuklu bulunduğu Elazığ’daki cezaevinden katıldığı duruşmada, Sinem'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

'GÖNDERDİĞİM MEKTUPTA TEHDİT YOKTUR'

Karar duruşmasında son savunmasını veren Ali Eren Somun, "Ben tahliyemi talep etmiyorum. Zaten cezalandırılmam gerektiğini düşünüyorum. Suçum yok demiyorum. Olay tamamen kazaydı. Tabancamdan çıkan kurşunla eşim öldü. Sakince kendimi savunuyorum. Acılar var, benim de acım var. Ben karıma hiçbir zaman el kaldırmadım. Acımı yaşıyorum. Koğuşta eşimin resmini hep yanımda saklıyorum. O gün Sinem'i öldürmek için yeterli vaktim vardı. Öldürecek olsam kanıt bırakmayacak şekilde öldürürdüm. Ailesine gönderdiğim mektupta tehdit yoktur. Sadece eşimi, kendi aile mezarlığımıza defnetmek istediğimi söyledim. Adil bir yargılanma istiyorum. Yargılanmamın adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

SİNEM'İN AİLESİ DURUŞMADAN AYRILDI

Tutuklu sanığın savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Sinem'in ailesi, sanığın sesine tahammüllerinin olmadığını söyleyerek duruşmadan ayrıldı. Savunma ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Eren Somun'u 'Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti. Heyet ayrıca sanığa bekçiye yönelik 'Kamu görevlisini yaralamak'tan 2 yıl 2 ay hapis cezasına, 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'BU CEZA ÇOK AZ OLDU'

Karar sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Sinem Somun’un anneannesi Gülizar Topaloğlu, "Bu ceza az oldu. 2 kez ağırlaştırılmış ceza verselerdi içim ancak soğurdu. Ben bu cezaya karşıyım. Bu ceza çok az oldu. Ben kızımı kaybettim. Anlatacak başka ne var? 2 kez ağırlaştırılmış ceza verselerdi içim soğumuş olurdu" dedi.

'TEHDİT SUÇU YÖNÜNDEN İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Sinem Somun’un avukatı Ozan Karagöz de "Mahkeme tehdit suçuna yönelik bir hüküm kurmadı. Bu karara karşı istinaf kanuna başvuracağız, süreci göreceğiz. Bu yönüyle bizim açımızdan, Sinem yönünden ağırlaştırılmış müebbet istediğimiz bir sonuçtu. Gerek bekçi arkadaşımız gerekse de tehdit suçu yönünden itiraz hakkımızı kullanacağız" diye konuştu.