2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen oyuncu Sinem Kobal, bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdi.
Ara verdiği setlere 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle dönerek hayranlarını sevindiren Kobal şu sıralar ailesiyle Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor.
Önceki gün kızlarıyla plajda deniz keyfi yapan Sinem Kobal, yeşil bikinisi ve fit vücuduyla objektife yansıdı.
Dün 38 yaşına basan Kobal, denizden çıkarken "28 oldum" diye espri yaptı.
Sinem Kobal aynı günün akşamında da 6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ünlü ismin doğum günü pozlarına yorum ve beğeni yağdı.