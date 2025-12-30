2016 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini iki çocukla taçlandıran oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiriyor. Attıkları her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ikiliden Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala sosyal medyada 2025'te çekilen birçok fotoğrafı paylaştı. Kobal, katıldığı etkinlikleri, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte verdiği pozları, kızlarıyla geçirdiği anlardan oluşan kareleri bir araya getirdi. Oyuncu, bu paylaşıma "Hoşça kal 2025" notunu düştü.

