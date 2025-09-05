

Oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın mutluluğuna vardı.

Bir süredir eşi ve iki çocuğuyla Çeşme'de tatil yapan Kobal İstanbul'a döndü ve önceki akşam kardeşi Kerem Kobal ile müstakbel eşi için düzenlenen bekârlığa veda partisine katıldı.

Saten bir pantolon ve ona uyumlu straplez büstiyer giyen Sinem Kobal partiden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Kerem Kobal ve Katie Christie yarın nikâh masasına oturacaK.

KEREM KOBAL NE İŞ YAPIYOR?

Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal'ın bir dönem Taksim'de bir barda barmenlik yaptığı biliniyor.

Kerem Kobal geçmişte oyunculuğa da kısa bir süre ilgi göstermişti.

Şu sıralar ise Avustralya merkezli bir konaklama şirketinde görev alan Kobal, aynı zamanda girişimcilik de yapıyor. Kendi kurduğu firmayla telefon kılıfı üretimi gerçekleştiriyor.

