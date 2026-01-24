SDG kontrolünden çıkarak, geçici Suriye yönetimine bağlı güçlerin denetimine giren Rakka'da çekilen ve SDG mensubu olduğu iddia edilen bir kadının saçlarının kesildiği imasıyla paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda elinde bir saç örgüsü tutan bir erkek, videoyu çeken kişinin, "Onu neden kestin?" sorusuna, "Zaten gitti ne yapacak ki" diye karşılık veriyor.

SAÇ ÖRME EYLEMİ BAŞLADI

DEM Parti milletvekilleri, SDG'li olduğu iddia edilen kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı.

DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beşta ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

BELÇİM BİLGİN DE VİDEO PAYLAŞTI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu akıma oyuncu Belçim Bilgin de katıldı. Bilgin, saçını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan oyuncu Sinem Kobal, Belçim Bilgin'in paylaşımını beğenip geri çektiği iddiasıyla gündeme gelince "Öyle bir beğeni yok, ne mutlu Türküm diyene" paylaşımını yaptı.