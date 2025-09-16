Büyük perdedeki karizmasıyla tanınan, Oscar ödüllü yönetmen ve çevre aktivisti Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Redford’un ölümü, Utah eyaletinde Provo yakınlarındaki dağ evinde sabaha karşı gerçekleşti. Haberi, ünlü oyuncunun halkla ilişkiler şirketi Rogers & Cowan PMK’nın CEO’su Cindi Berger duyurdu. Berger, Redford’un uykusunda hayatını kaybettiğini, ancak ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmadığını açıkladı.

Hollywood’un “seyirciyi basitleştirme” anlayışına karşı çıkan Redford, filmlerinin kültürel bir ağırlık taşımasını şart koşuyordu. Çoğu yapımında yas, siyasi yolsuzluk gibi ciddi konuları işleyerek, güçlü yıldız etkisiyle bu meselelerin izleyicilerde karşılık bulmasını sağladı.

Redford, çevre duyarlılığı ve Sundance Film Festivali merkezli bağımsız sinema hareketine verdiği destekle de sadece beyazperdede değil, perde arkasında da derin izler bıraktı.

REDFORD'UN KARİYERİ

Robert Redford, 1960’lardan 80’lere uzanan kariyerinde “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “The Sting” (1973), “All the President’s Men” (1976) ve “Out of Africa” (1985) gibi filmlerle Hollywood’un en gözde oyuncularından biri oldu. 1980’de yönettiği “Ordinary People” ile Oscar kazanan Redford, “A River Runs Through It” (1992) ve “Quiz Show” (1994) gibi yapımlarla yönetmenlikte de iz bıraktı.

1981’de kurduğu Sundance Enstitüsü ve 1984’te devraldığı film festivaliyle bağımsız sinemaya yön veren Redford, Steven Soderbergh’den Quentin Tarantino’ya, Ava DuVernay’den Ryan Coogler’a kadar birçok yönetmenin yolunu açtı. Sundance, yıllar içinde dünya çapında belgesellerin ve ilerici temaların öne çıktığı bir platforma dönüştü.

Hollywood’un şöhret ışıklarından uzak kalmayı tercih eden Redford, çevre duyarlılığıyla da tanınıyordu. Utah’ta yapılmak istenen otoyol ve kömürlü termik santral projelerine karşı mücadelesiyle dikkat çeken sanatçı, uzun yıllar Doğal Kaynakları Koruma Konseyi’nde görev aldı.

California’da 1936’da dünyaya gelen Redford, gençlik yıllarında sanatla ilgilense de oyunculukla asıl çıkışını Broadway sahnesinde yaptı. Hollywood kariyerinde hem karizmatik bir başrol oyuncusu hem de bağımsız sinemanın öncüsü olarak iz bırakırken, ardında onlarca unutulmaz film ve güçlü bir çevrecilik mirası bıraktı.