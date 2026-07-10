Gastronomi ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali, bugün başlıyor. Urla, Londra ve Çeşme edisyonlarının ardından rotasını Kars’a çeviren Uluslararası Gastronomi Film Festivali, üç gün boyunca Kars Merkez, Boğatepe ve Ani’de düzenlenecek dopdolu programıyla dikkat çekiyor… 12 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, Kars’ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini sinemanın anlatım gücüyle bir araya getiriyor… Düzenlenecek etkinliklerde sürdürülebilirlik, yerel üretim, kültürel miras ve yaratıcı endüstriler gibi farklı başlıklar da yer alıyor…

KÖY ENSTİTÜLERİ ANLATILACAK

Program kapsamında Köy Enstitüleri’nin mirasını konu alan sergiler, film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve paneller sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler, Anadolu’nun eğitim, üretim ve dayanışma kültürüne odaklanan içerikleriyle öne çıkacak.

BOĞATEPE’NİN KÜLTÜREL MİRASI

Festivalin ilk günü Kars Merkez’de gerçekleştirilecek panel, söyleşi, belgesel ve film gösterimleriyle

başlayacak.

Sinema ve gastronomi ekseninde düzenlenecek etkinliklerde sürdürülebilirlik, kültürel miras, mekan tasarımı, yerel mutfak kültürü ve Kars’ın sinemadaki yeri farklı disiplinlerden isimlerin katılımıyla ele alınacak.

Festivalin ikinci günü Boğatepe’de devam edecek… Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek özel programda, dernek Başkanı İlhan Koçulu’nun destekleriyle düzenlenecek etkinliklerde gastronomi, sinema, eğitim ve kültür bir araya gelecek.

Müzik dinletileri, yerel lezzetlerin tanıtıldığı buluşmalar ve Zavot Köy Öğretmeni Kültür ve Sanat Evi’nin hikayesine odaklanan söyleşiler festival programına renk katacak. Böylece Boğatepe’nin kültürel mirasını

daha görünür hale getirilecek.

KATILIMCILARA ÖZEL DENEYİM

Festival süresince ücretsiz açık hava film gösterimleri, müze ziyaretleri ve gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.

Katılımcılar, etkinlikler aracılığıyla hem Kars’ın tarihi dokusunu keşfetme hem de bölgenin özgün mutfak kültürünü deneyimleme imkanı bulacak. Festival katılımcıların, Ani’de düzenlenecek kültürel gezi programıyla sona erecek.