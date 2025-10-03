27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Sinema Festivali kapsamında, 80 şehirdeki yaklaşık 1500 salonda bilet fiyatlarının 80 TL’ye sabitlenmesinin ardından, yıl sonuna kadar devam edecek yeni uygulama sinemaseverleri sevindirdi.

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yıl sonuna kadar (31 Aralık 2025) her çarşamba günü sinema biletleri tüm Türkiye'de, tüm katılımcı sinemalarda maksimum 120 TL olacak. Maksimum dememizin nedeni, bazı lokasyonlarda biletlerin bu rakamın da altında olabilmesi. Ancak bu tutarın üzerinde kesinlikle olmayacak.”

Güven, uygulamanın esnekliğine dikkat çekerek, sinema salonlarının bulunduğu lokasyona göre fiyatların daha da düşük olabileceğini belirtti. Bu durumun, özellikle küçük şehirlerde ya da düşük maliyetli salonlarda daha ekonomik bilet fiyatlarına olanak sağlayacağı tahmin ediliyor.

Güven ayrıca, özel markaların sponsorluğunda yürütülen “1 Bilet Alana Diğeri Bedava” kampanyasının da sürdüğünü hatırlatarak, “Şimdi beyaz perdenin tadını çıkarmanın tam zamanı” dedi.