Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam eden 22. Gümüşlük Müzik Festivali, Singapur'un piyano dehası Congyu Wang'ı n muhteşem konseri ile devam etti.

Bodrum’da düzenlenen 22. Gümüşlük Müzik Festivali, dünyaca ünlü Singapurlu piyanist Congyu Wang'ı Bodrum'un tarihi taş ocağında klasik müzikseverlerle buluşturdu. Resitalist, eşlikçi ve oda müzisyeni olarak uluslararası alanda büyük beğeni toplayan Singapurlu solist Congyu Wang, bugüne kadar dünyanın farklı konser salonlarında 1200'den fazla resitalde yer aldı.

Bodrum'un sanat çevrelerini bir araya getiren ve klasik müzikseverlerce ilgiyle beklenen Congyu Wang, festival sahnesinde izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı. Son derece zorlu repertuvarları dahi mükemmel performanslarla sergileyen sanatçı, 30 piyano konçertosu, Chopin ve Poulenc'in tüm solo piyano eserlerini seslendirdi. Wang özellikle F. Chopin'in noktürn ve baladlarına yer vermeyi ihmal etmedi. Sanatçı konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.