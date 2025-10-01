İmam Hatipleri savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendi kızını özel okula gönderdiğinin ortaya çıkması, eğitimdeki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Devlet okullarında öğrenciler 40-70 kişilik sınıflarda eğitim görürken Özel okullardaki sınıflarda 15-20 öğrenci var. Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay kendi çocuğunun da 44 kişilik sınıfta okuduğunu söyledi, tepki gösterdi.

70 kişilik sınıflar var

Eğitim İş’in araştırmasına göre okullardaki ortalama sınıf mevcutları, İstanbul Esenyurt’ta 60, Zeytinburnu’nda 54, Güngören’de 46, İzmir’de 45, Muş ve Niğde’de 55, Ankara’da 58, Gaziantep’te 50, Adana’da 49, Çanakkale’de 48, Malatya’da 47, Balıkesir’de 45, Ordu, Kars, Kırklareli ve Denizli’de 44, Aydın ve Manisa’da 41, Van, Manisa, Kütahya, Ağrı ve Edirne’de 40 olarak belirlendi. Şanlıurfa’da ise bazı sınıflar 70 kişi ile rekor kırıyor.

Özbay: Dört çocuk bir sırada, dip dibe ders dinlemeye çalışıyor

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada oğlunun ortaokulda ve 44 kişilik sınıfta okuduğunu açıkladı. Öğrenciler 4 kişi bir arada dip dibe oturuyor.

Özbay “Özel okullar, Bakan Yusuf Tekin ve iktidarın eğitim politikalarından kaçan veliler için mecburi istikamet oldu” dedi ve şunları söyledi:

“Devlet okullarında çağdışı müfredat, liyakatsiz yöneticiler, tarikat protokolleri, fiziksel yetersizlikler, hijyen sorunları ve daha birçok problem var. Kendi çocuklarına 15-20 kişilik sınıfları, laboratuvarı, yemekhaneleri olan özel okulları layık görenler; halkın çocuklarını kalabalık, hijyenik olmayan, bakımsız devlet okullarına mahkûm ediyor. Bu ülkenin çocukları, siyasal iktidarın çıkar hesaplarına değil; Cumhuriyet’in aydınlık değerlerine layıktır.”

Kendi çocuklarına 15-20 kişilik sınıfları layık görüp vatandaşın çocuğunu kalabalık sınıflara mecbur bırakıyorlar

Sendika Başkanı, Kadem Özbay kendi çocuğunun devam ettiği okuldaki sınıfın, dolu değil boş fotoğrafını paylaştı, öğrencilerin yüzlerinin görülmesini de istemedi.

300 okula su arıtma cihazı konuluyor

43 gündür tutuklu olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in başlattığı okullara su sebili uygulaması iktidar tarafından “örnek alındı”. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul genelinde 300 okula arıtma cihazları (su sebili) konulacağını duyurdu. Güney, dar gelirli öğrencilerin tuvalet musluğundan su içtiğini görmüş, projeyi uygulamıştı.