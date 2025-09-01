Kars ve Iğdır il sınırında ve Türkiye ile Ermenistan arasında yer alan Akyaka ve Alican sınır kapıları Ermenistan’ın Azeri topraklarını işgali sonrası 1993 yılında kapatıldı. 32 yılın ardından kapıların yeniden açılması masaya geldi. Ermenistan, 328 kilometrelik sınır hattındaki kapıların önce üçüncü ülke vatandaşları, sonra da iki taraf için açılmasını istiyor. Türkiye ise Azeri hassasiyeti dolayısıyla temkinli davranıyor.

YENİ YATIRIM YAPTILAR

Haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da “Yeni ulaşım hatları ve karşılıklı ticaretle üçüncü ülkelere çıkışa ilgi duyuyoruz” dedi. Daha önce de özel temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Rubinyan, sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarına açılmasını değerlendirmişti. Ermenistan bir süre önce Alican’ın karşısındaki Margara sınır kapısını 2.5 milyon dolarlık yatırımla yeniledi.

MUHALEFETTEN DESTEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, sınır kapılarının açılmasının “Çok olumlu bir gelişme” olacağını belirterek destek verdi ve “Bu durum, bölgedeki ekonomik hayatı da canlandırır ve hem bizim için hem de çevre ülkeler açısından fayda sağlar” dedi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş da Azerbaycan’a yönelik işgalin sona erdiğini Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirtip kapıların açılması gerektiğini söyledi.

Türkiye için 7 avantaj

Altıntaş, kapıların açılmasının getireceği 7 avantajı şöyle sıraladı:

1- Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaretin Gürcistan üzerinden yapılmasına gerek kalmaz, maliyetler düşer.

2- Ermenistan içindeki ulaşım ağları Türkiye’nin kullanımına açılır ve lojistik açıdan stratejik üstünlük sağlanır.

3- Kars, Iğdır, Erzurum’da ticaret canlanır.

4- Güney Kafkasya ile daha güçlü bağlar ortaya çıkar.

5- Ermenistan pazarı İran ve Gürcistan üzerinden uluslararası ticarete açılır ve Türkiye için ek fırsatlar yaratır.

6- Ermenistan’la tarihsel gerilimler sona erer.

7- Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki ağırlığı güçlenir.