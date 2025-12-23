Dünyanın en yüksek nüfusuna sahip ülkesi Hindistan'da meydana gelen sağlık skandalı, kısa sürede tüm dünyada viral hale geldi.



Hindistan'ın 6.8 milyon nüfusa sahip eyaleti olan Himachal Pradesh'in en büyük hastanesi olan IGMC Shimla görevli doktor, nefes darlığı şikayetiyle acil servise gelen bir hastaya tekme ve yumruklarla saldırdı.



HASTAYI DÖVDÜ, HAKARET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ



Kısa sürede tüm dünyada gündem olan görüntülerin ardından olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılırken, saldırıya uğrayan kişinin öğretmen Arjun Panwar olduğu öğrenildi.



Soruşturma kapsamında ifade veren saldırgan doktor, hastanın kendisiyle kaba konuştuğunu ve hakaret ettiğini belirterek, yaptığı davranış için pişman olduğunu açıkladı.