Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü, 44 yaşındaki Halil Gündüz’ün cansız bedeni 19 gün sonra Suriye’nin Tel Abyad şehrinde bulundu.

Harran merkezde yatılı lisede okuyan 18 yaşındaki Ömer Gündüz, kardeşi 14 yaşındaki Mustafa Gündüz ile kuzenleri 14 yaşındaki Ali ve 14 yaşındaki Ömer Gündüz, hafta sonu ailelerinin yanına, Buğdaytepe Mahallesi’ne geldi.

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Halil Gündüz, çocukları okula götürmek için 06 TM 983 plakalı otomobiliyle yola çıktı.

Ancak yolda, okulların kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini öğrendiler. Bunun üzerine aile geri dönmek için yolunu değiştirmek istedi.

3 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Halil Gündüz’ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında su tahliye kanalına devrildi.

Kazada, 18 yaşındaki Ömer Gündüz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sürücü Halil Gündüz ise bulunamadı. Kayıp sürücünün bulunması için, aralarında dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu toplam 143 kişilik ekip, kanalda ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama yaptı.

Çalışmalar, suyun akış yönü göz önünde bulundurularak Suriye’nin Tel Abyad kenti yönünde de sürdürüldü.

CANSIZ BEDENİ SURİYE’DE BULUNDU

Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabası yakınlarından geçen su kanalında bir erkeğin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Bölgeye Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede cesedin, Harran’da meydana gelen kazada kaybolan Halil Gündüz’e ait olabileceğini değerlendirdi.

Ceset, bölgeye sevk edilen Türk görevlilerine teslim edilerek Türkiye’ye getirildi. Akçakale Gümrük Kapısı’ndan geçirilen cesedin teşhisi için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde bir aracın sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda kanalda kaybolan araç sürücüsü Halil Gündüz isimli vatandaşımızı arama çalışmaları, Valiliğimizin koordinasyonu altında kapsamlı ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülmüştür. Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sularında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Tel Abyad sınırları içinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin iş ve işlemler, tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.