Yüksek enflasyona karşı çareyi başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere sınır illerde yaptığı alışverişlerde arayan Türk vatandaşlarının yurt dışı harcaması katlanarak artmaya devam ediyor. Pandeminin ardından hızlanan yurt dışı tatilleri, geçen yılın son çeyreğinden itibaren neredeyse alışveriş turizmine dönerken, banka ve kredi kartı ile yapılan alışveriş harcamaları 2026 yılına yüzde 70’lik büyüme ile başladı.

Bankalararası Kart Merkezi tarafından yayınlanan ocak ayı verilerine göre, Türk vatandaşlarının Ocak 2025’te 54 milyar 714 milyon TL olan toplam kartlı harcama tutarı Ocak 2026’da yüzde 70’lik artışla 92 milyar 908 milyon TL’ye ulaştı. 2025 yılında banka ve kredi kartlarıyla yurt dışında yapılan toplam alışveriş harcaması 836.4 milyar TL olurken, bu tutar 2024 yılında 508.5 milyar TL seviyesindeydi. Sadece kredi kartı harcamalarına bakıldığında 2024 sonunda 417.9 milyar TL olan yerli kredi kartlarının yurt dışı kullanım tutarı 2025 yılında yüzde 67.4’lük artışla 699.7 milyar TL’ye ulaştı.

47.7 MİLYON İŞLEM YAPILDI

Geçen ay kredi kartları ile yapılan işlem adedi 47.7 milyon olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 37 milyonun üzerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ise yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 2025 yılında yüzde 24 artarak 9.6 milyar dolar oldu. Bunun 7.3 milyar dolarını kişisel harcamalar oluştururken, 2.2 milyar dolarını ise ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 2025 yılında yüzde 4.4 artarak 11 milyon 897 bin 355 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 807 dolar olarak gerçekleşti.

Kuyumcuda 60.7 milyar TL harcandı

Kredi kartlarıyla kuyumcu alışverişlerinde yıllık artış ise yüzde 97 artış oldu. Altın ve gümüş fiyatlarının ralli yaptığı Ocak 2026’da kredi kartları ile kuyum harcamaları 60 milyar 723 milyon TL oldu. Kredi kartlarıyla 2025 Ocak ayında 30 milyar 801 milyon TL’lik, yılın tamamında ise 520 milyar 865 milyon TL kuyum harcaması yapılmıştı. Ocak 2025’te kuyumcularda işlem başına yapılan harcama tutarı 20 bin 804 TL iken, geçen ay bu tutar yüzde 81 artışla 37 bin 725 TL olarak hesaplandı.