DEM Parti, bu hafta TBMM grup toplantısını, Suriye’de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için Suriye sınırındaki Nusaybin’de yaptı. Grup toplantısı sonrası bir grup telleri parçalayıp Suriye tarafına geçti. Polis müdahalesi gecikmedi. Provokasyon anları kameraya yansıdı.

DEM Parti’nin Mardin Nusaybin’de yaptığı grup toplantısı sırasında sınırı aşmak isteyenlere polis müdahale etti

YPG/SDG'NİN ÇAĞRISIYLA YOLA ÇIKTILAR

Terör örgütü SDG/YPG'nin Suriye'de yaşadığı büyük hezimetten sonra örgüt, 'genel seferberlik' adı altında örgüt sempatizanlarını silahlanmaya çağırdı. Bunun üzerine Kamışlı sınır kapısının Türkiye tarafında yüzlerce kişi, sınır çitlerini aşarak Suriye'ye doğru ilerlemeye başladı.

İnsanlar çitlere tırmandı, sınır kapısındaki çelik kapıları da aşarak koşa koşa Suriye'ye girmeye başladı. ANKA'ya göre polis, Suriye sınırına doğru gidenlere müdahale etmeye başladı. Buna rağmen yüzlerce kişi Suriye'ye doğru akın etmeye devam etti.

IRAK'TAN DA YÜZLERCE KİŞİ SURİYE'YE GİDİYOR

Suriye'de elinde tuttuğu bölgeleri birer birer kaybeden SDG'nin karargahı olan Haseke'de kaybetmeye başlaması, bu çağrıyı beraberinde getirdi.

Çağrı, Türkiye dışındaki KCK'ın bulunduğu diğer bölgelere de yapıldı. Irak'tan gelen görüntülerde yüzlerce kişinin Suriye'ye akın ettiği görüldü.

YPG/SDG örgütü, Suriye Hükümeti ile ikinci kez ateşkes anlaşması imzalamasına rağmen 'sonuna kadar direneceğini' duyurdu.

Görüşmeler tamamen çökerken Suriye'nin kuzey doğusunda çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu ise kararlılıkla ilerliyor.

Protestolar DEM Partinin bugünkü Grup Toplantısı öncesinde yaptığı Nusaybin yürüyüşünde başlamıştı. Demiryolu Kavşağından başlayan ve Sınır Parkı’nda sona eren yürüyüşün ardından grup toplantısı başladı.

HATİMOĞULLARI: 'SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN'

Yürüyüşün ardından konuşan Hatimoğulları'nın açıklamaları şöyle oldu:

“Şu an Nusaybin’deyiz, zeminin sıfır noktasındayız. Birkaç adım ötemizde, Rojava’da, Kürt kardeşlerimiz şiddetli bir savaş tehlikesi altındadır. Rojava’da şiddetli bir savaş ve çatışma devam ediyor. 10 Mart mutabakatıyla ilgili hâlâ görüşmeler sürerken; Suriye’de geçici Şam yönetimi ile SDG arasında, özyönetim arasında görüşmeler devam ederken, birdenbire masa devirildi, savaş ve çatışmanın önü açıldı.

Halep’te öncelikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Kürt halkına yönelik amansız bir katliam başlatıldı. Bu katliamı başlatan herkesi kınıyoruz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi diyoruz.

Önce Fırat’ın batısında, şimdi de Fırat’ın doğusunda, yani Rojava topraklarında bir işgal hareketi başlatılmış durumda. Bunu kabul etmek mümkün değil.

Türkiye’de yandaş medya, havuz medya, AKP-MHP iktidarının sözcüleri; Suriye’deki gelişmeler hakkında Türkiye ve dünya kamuoyunu yalan yanlış bilgilerle doldurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? Rojava’daki yönetim, 10 Mart mutabakatına uymadı.

Bu tamamen yalandır. 110 Mart mutabakatına uymayan, geçici Şam yönetiminin kendisidir. Ve bugün orada, sizin halkınız başta olmak üzere katliama maruz kalan herkesin sorumluluğu; Şam yönetimindedir, IŞİD’dedir ve onları destekleyen uluslararası güçlerdedir."

BAKIRHAN: 'REJİM HALEP'TE BİR PUSU KURDU'

Tülay Hatimoğulları'nın ardından konuşan Tuncer Bakırhan ise, şunları söyledi:

"Sanırım grubunu Meclis çatısı altında yapmayıp çeşitli kentlerde yapan parti biziz. Bugünleri yaratanları kınıyoruz. Kuzey Doğu Suriye'de bir örgüt, onun uzantıları, onu destekleyen uluslarası güçler var. Rojava'da Kürtler tek, dünya bir olmuş. Kürtlerin statüsüz, kimliksiz yaşaması için bir oluyorlar. Kazanımlarınızdan vazgeçin diyorlar, Kürt gençleri Kobani'de kendi anadiliyle eğitim görmesin diyorlar. Kürtler teslim olsun istiyorlar. Biz oradaki soydaşlarımızın onursuz bir yaşamını istiyor muyuz?

Rejim Halep'te bir pusu kurdu. Alçakça. Kürtler anlaşmaya uyarak geri çekilmesine rağmen, toplarla tüfeklerle Kürtleri sürmeye çalışmıştır. 10 Mart mutabakatına uymayanlar Şara'dır. Kürt düşmanlarını unutursak kalbimiz kurusun. İktidar medyası algı oluşturyor. Kürtlerin dilini tehdit olarak göstermek istiyor. Asıl tehdit olan Şara iktidarıdır.

Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir. Utanmadan Kürt-Türk kader birliği yaptı diyorlar. Sınırın ötesinde düşmanlık yaptığın düşmanlık yaptığın nasıl bir kader birliği yapmışsın. Bir tarafta barış elini uzatacaksın, bir tarafta Rojava'da yaşayan halkımızın katledilmesine çanak tutacaksın. Bu riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Grup toplantımızı yaptığımız bu saatlerde gençlere saldırıyorlar. Yetkilileri dikkatli davranmaya çağırıyorum. Saygılı olun biraz. Bunu kabul etmiyoruz."

BAHÇELİ'YE TEPKİ: 'ASIL SİZ KİMİ TEMSİL EDİYORSUNUZ?'

Tuncay Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz?"

NE OLMUŞTU?

DEM Parti, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılacak grup toplantısını TBMM yerine Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştireceği duyurmuştu.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “20 Ocak Salı günü yapılacak grup toplantımızın yeri değiştirilmiştir. Grup Toplantımız TBMM yerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılacaktır. Grup Toplantımız, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından gerçekleştirilecektir” denilmişti.

Saat 13.00’te Midyat Yolu Cad. Demiryolu Kavşağı’nda toplanılacağının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere de yer verilmişti:

“Toplanma yerinden Sınır Parkı’na yürüyüş yapılacak ve Sınır Parkı’nda Grup Toplantısı gerçekleştirilecektir.”