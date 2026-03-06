Berlin’de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’nda alınan sinyaller, Türkiye’nin bu yıl sıkıntılı bir sezon geçirebileceğine işaret etti. Mevcut fiyat seviyeleri, Avrupalı turistler için Türkiye’yi pahalı bir destinasyon hâline getirirken, erken rezervasyonlarda zorlanıldığı dikkat çekti.

GÜVENLİK ENDİŞESİ REZERVASYONLARI DÜŞÜRDÜ

Turizmciler, savaşın Türkiye’ye sıçramasının olası olmadığını belirtiyor; ancak güvenlik endişeleri ve fiyat baskısı, erken rezervasyonlarda yüzde 20’ye varan daralmaya yol açtı. Şubat ve Mart ayları, Avrupalı turistlerin rotalarını belirlediği kritik dönemler olarak öne çıkıyor ve bu süreçte yaşanan duraklamalar normal karşılanıyor.

Türkiye’nin “ucuz tatil” imajını kaybetmesi ve güvenlik algısındaki olası etkiler, turistlerin alternatif ülkelere yönelmesini kolaylaştırıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, petrol fiyatlarındaki artışın ulaşım maliyetlerine yansıyacağını ve savaşın uzaması hâlinde turist sayısının ve turizm gelirlerinin 2025’in gerisinde kalabileceğini vurguladı.

Almanya’daki fuarda turizm sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de Türkiye’ye duyulan güvenin önemini gözlemlediklerini belirten Bağlıkaya, savaşın süresi, petrol fiyatları ve küresel ekonomi gibi bilinmezlerin Türkiye turizmine etkisi olabileceğini söyledi.

Savaş ve fiyat baskısı nedeniyle Türkiye turizminde duraklama şu aşamada normal karşılanıyor. Ancak sezonun tamamının nasıl etkileneceği hâlâ belirsiz; turist sayısı ve turizm gelirleri, savaşın seyri, enerji fiyatları ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecek.