İsrail basını Israil Hayom'da yer alan habere göre ülke, İran'la bir savaşa hazırlanıyor. İsrail'e göre İran, 'kısasa kısas' (snapback) yaptırımları altındayken tepkisel olarak İsrail'e saldırabilir.

İsrail basını, bu olasılığı üç koşulda değerlendiriyor: İran'ın geçmiş savaşta kazandığı başarılar, Rusya ve Çin'den aldığı teknik ve askeri destek, ve ABD'nin İsrail'e yeterince destek veremeyecek durumda olması.

İSRAİL'İN KORKUSU

Gazeteye göre İsrail, geçmiş savaşta ilk saldırıyı yapmasına rağmen büyük hasar aldı ancak aynı hasarı veremedi.

İran'ın önemli liderleri ve nükleer bilimcileri öldürülmüş olsa da İran bu durumu hızla telafi edebildi. Şimdiyse olası bir savaşa daha da hazır.

Bunun yanında Rusya ve Çin'le yapılan anlaşmalar sonucu bu ülkelerlerle ticari, askeri ve teknolojik anlaşmalar imzalayan Tehran, İsrail'le yeniden savaşabilir.

Dahası, ABD Başkanı Donald Trump'ın başka krizlerle ilgileniyor olması ve kendi çevresinde büyüyen İsrail karşıtlığı, İsrail'in bu kez daha az ABD desteği alacağı anlamına gelebilir.

Bu faktörleri değerlendiren gazete, İran'ın "bir tehdit sezerek" ya da "yaptırımlardan dolayı kıstırılmış hissettiği için" saldırıya geçebileceğini yazdı.

İRAN DA İSRAİL'İ SUÇLADI

İran basını ise, aynısının tersini söylemekle yetindi. İran Devlet basını Press TV, İsrail'in "işi bitirmek için" İran'a saldırmaya hazırlandığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "gelecek yıl, özellikle İran konusunda İsrail güvenliği için yeni bir yıl olacak" ifadelerine odaklanan İran Devlet televizyonu, Netanyahu hükümetinin yeni bir savaşa hazırlandığını öne sürdü.

Tam olarak bu sebeple balistik füze denemelerinin hızlandırılması gerektiğinin vurgusunu yapan Press TV, İran'ın güvenliği için askeri yatırım yapması gerektiğini vurguladı.