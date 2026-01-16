Suriy ordusu SDG'nin yoğunlukta olduğu Deyr Hafir'de yeni operasyon için saatleri sayarken diplomatik hareketlilik hız kazandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Görüşmede ele alınan konular hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşme Barrack'ın bir sosyal medya paylaşımından hemen sonra gerçekleşti.

Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki tüm taraflarla yakın temas halinde olup, gerilimi düşürmek ve önlemek, Suriye hükümeti ile SDg arasında entegrasyon görüşmelerine geri dönmek için gece gündüz çalışmaktadır" açıklamasından sonra bu görüşme gerçekleşti.

ULUSLARARASI KOALİSYON BÖLGEYE GİTTİ

Bu esnada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Uluslararası Koalisyon'a ait bir heyetin gerilimin had safada olduğu Deyr Hafir bölgesinee gittiğini duyurdu.

Gözlemevi, koalisyon güçlerine ait bir aracın bölgede görüldüğü video da paylaştı. ABD'nin başını çektiği koalisyon, bölgede istikrarı sağlamak ve IŞİD'e karşı operasyonları yönetmek için kurulmuştu.