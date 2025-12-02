Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan Midvolga-2 gemisi bu sabah Sinop açıklarında saldırıya uğramıştı. Gemiden gelen son görüntüler endişe yarattı.

Gemiden paylaşılan görüntüler, Midvolga-2'nin bir insansız hava aracı ile vurulduğu izlenimin verdi. Geminin kaptan köşkünün çatışı çökmüş halde görüntülenirken, ekipmanda şarapnel izleri görüldü.

Bununla birlikte mürettebat, bir İHA'nın parçalarını da paylaştı. Bir can kurtaran botunun da parçalandığı kaydedildi.

Görüntülerde bir kamikaze İHA'nın yanmış parçaları da görüntülendi. Bu aracın gemiyi vurduğu düşünülüyor.

Ukrayna, 7 Temmuz'da kamikaze İHA fırlatabilen insansız denizüstü araçlar ürettiğini resmen duyurmuştu.

Ancak parçaların büyüklüğü, uzun menzilli bir İHA'nın gemiyi vurmuş olabileceği izlenimini veriyor.

7 Temmuz paylaşımı: Ukrayna donanmasına bağlı hesap, kamikaze İHA fırlatabilen İDA'yı tanıtıyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre gemi, Sinop'un 80 mil açığında saldırıya uğramıştı ancak mürettebat yardım çağrısı yapmamıştı.

Mürettebatın son durumu henüz bilinmiyor. Mürettebat henüz bir yaralanma veya ölüm yaşandığına dair bir açıklama yapmadı.