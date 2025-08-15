Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mutluluk oranlarında Sinop, Afyonkarahisar ve Bayburt ilk sıralarda yer alsa da, emeklilerin tercih ettiği huzurlu yaşam adresleri farklı şehirler oldu. Stresli büyükşehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin rotası, Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Ordu, Giresun ve Samsun’a çevrildi.

ORDU: YAYLALAR VE DENİZ MANZARASI BİR ARADA

Karadeniz kıyısındaki Ordu, Boztepe’den görülen panoramik manzarası, Perşembe Yaylası ve doğal plajlarıyla dikkat çekiyor. Yaz ve kış aylarında farklı etkinlik imkanları sunan şehir, hem tatil hem de yerleşim için cazip hale geldi.

GİRESUN: FINDIĞIN BAŞKENTİ, YEŞİLİN HER TONU

Yemyeşil doğası, fındık bahçeleri ve Giresun Adası ile öne çıkan Giresun, sakinlik arayanlar için huzurlu bir yaşam ortamı sunuyor. Yayla turizmi, doğal ürünleri ve organik lezzetleriyle emeklilerin ilgisini çekiyor.

SAMSUN: MODERN ŞEHİR VE DOĞAL GÜZELLİKLER

Gelişmiş altyapısı ve kültürel imkanlarıyla Samsun, Amisos Tepesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve uzun sahil yürüyüş yollarıyla hem şehir hayatı hem de doğa ile iç içe yaşam arayanlara hitap ediyor.

TÜİK’İN EN MUTLU İLLER LİSTESİ

TÜİK’in mutluluk oranlarına göre Türkiye’nin en mutlu ili yüzde 77,66 ile Sinop oldu. Sinop’u yüzde 76,43 ile Afyonkarahisar, yüzde 75,91 ile Bayburt izledi. Listenin son sırasında ise yüzde 71,36 ile Şırnak yer aldı.

TÜİK'e göre en mutlu 10 il şöyle sıralandı:

1.Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı

2.Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı

3.Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı

4.Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı

5.Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı

6.Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı

7.Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı

8.Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı

9.Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı

10.Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı