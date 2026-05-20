ABD merkezli Shield AI tarafından geliştirilen insansız hava aracı, özellikle yoğun elektronik harp ortamları için tasarlandı. Sistem, dikey kalkış yapabildiği için pist ihtiyacı duymadan savaş gemileri, dar alanlar ve hareketli platformlardan havalanabiliyor.

GPS VE İLETİŞİM OLMADAN GÖREV YAPABİLİYOR

Yetkililere göre V-BAT’ın en dikkat çekici özelliği, GPS sinyallerinin karıştırıldığı veya tamamen kesildiği bölgelerde çalışabilmesi. Modern savaşlarda birçok drone elektronik karıştırıcılar nedeniyle yön kaybı yaşarken, bu sistemin alternatif navigasyon teknolojileri sayesinde görevini sürdürebildiği belirtiliyor.

Testlerin Norveç açıklarında, zorlu hava koşulları ve yüksek manyetik parazit bulunan bölgelerde gerçekleştirildiği aktarıldı. Yapılan denemelerde dronun gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapmaya devam ettiği ifade edildi.

SAVAŞ GEMİLERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Hollanda donanmasının toplam 12 adet V-BAT sistemi satın aldığı ve 8 savaş gemisinin bu sistemlere uygun hale getirileceği açıklandı. Drone’un keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerinde kullanılacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 12 saatten fazla havada kalabildiği belirtilen sistemin, tek operatör tarafından birden fazla drone şeklinde yönetilebildiği ifade edildi. Uzmanlara göre bu tür sistemler gelecekte elektronik harp ortamlarında kritik rol oynayabilir.

ELEKTRONİK HARP DÖNEMİNE ÖZEL TASARLANDI

Savunma uzmanları, son yıllarda savaş alanlarında elektronik karıştırıcı kullanımının hızla arttığını belirtiyor. Özellikle GPS sinyallerini bozabilen jammer sistemleri nedeniyle klasik insansız hava araçlarının önemli bölümünün etkisiz hale gelebildiği ifade ediliyor.

V-BAT’ın ise iletişim bağlantısı olmadan belirlenen görevi sürdürebilmesi nedeniyle dikkat çektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte deniz operasyonları ve keşif görevlerinde daha yaygın kullanılabilir.