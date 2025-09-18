Olay, Necatibey Caddesi’nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yalnız yaşayan M.Ç., restorandan verdiği siparişi kapıda teslim aldıktan sonra kredi kartını almak için içeriye yöneldi.

KADIN FARK ETTİ, DIŞARI ÇIKARDI

Bu sırada kurye E.C.K., açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girerek etrafı kontrol etti. Durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarı çıkardı. Ödeme işleminin ardından kurye evden ayrıldı.

KURYE GÖZALTINA ALINDI

Kuryenin kadının arkasından eve girmesi ve içeride etrafı gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine M.Ç. ve erkek arkadaşı Y.G., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kurye E.C.K. gözaltına alındı ve M.Ç. tarafından teşhis edildi.

'PARA VERMEDEN, KAPIYI KAPATACAK ZANNETTİM'

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden E.C.K., müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağından şüphelendiğini, bu nedenle içeri girdiğini ve kötü bir niyeti olmadığını savundu.

'KIZ ARKADAŞIM BAĞIRINCA KURYE KAÇTI'

M.Ç.’nin erkek arkadaşı Y.G., olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kurye önce nakit üstü olmadığını söyledi, ardından kart istedi. Kart verildikten sonra pos cihazının kapalı olduğunu söyledi. Kız arkadaşım kartı almaya içeri girdiğinde, kurye arkasından gözetlemeye başladı. Kapıyı ayağıyla tutup tekrar açmaya çalıştı. Kamera kayıtlarını izledik ve ne olduğunu gördük. Kız arkadaşım bağırınca kurye korkup kaçtı. Şikayetimizi yaptık.”