Kaliforniya’da yaşayan Anna Ayala, Wendy’s adlı zincir restoranın San Jose şubesinde sipariş ettiği chili yemeğinde bir insan parmağı bulduğunu öne sürdü. Olay kısa sürede gündeme bomba gibi düştü, restoranın güvenilirliği tartışmaya açıldı ve şirketin satışları büyük darbe aldı.

PARMAĞI KENDİSİ KOYMUŞ

Ancak yapılan incelemeler, restoran çalışanlarının hiçbirinin parmağını kaybetmediğini ortaya koydu. Araştırmalar derinleştikçe, Ayala’nın aslında parmağı kendi temin edip yemeğin içine yerleştirdiği anlaşıldı.

DAHA ÖNCEDE AYNISINI YAPMIŞ

Mahkeme, restoranı dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle Ayala’yı suçlu buldu. Daha önce aynı olay nedeniyle 4 yıl hapis cezası alan Ayala, bu kez 9 yıl hapse mahkum edildi.

RESTORAN MİLYONLARCA DOLAR ZARARA UĞRADI

Wendy’s ise olayın ardından ciddi itibar kaybı yaşadı. Satışlar düştü, şirket milyonlarca dolarlık zarar etti. “Chili Parmaklı Kadın” olarak anılmaya başlayan Ayala’nın adı ise restoran tarihinin en büyük skandallarından biriyle özdeşleşti.