Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Murat Karataş, Sarıkamış Harekatı’nın üzerinden henüz bir yıl geçmemişken Çanakkale’de de benzer bir facia yaşandığını söyledi.

26 Kasım 1915’te başlayan ve 3 gün süren fırtınanın, cepheyi ikinci bir Sarıkamış’a çevirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Karataş, “Aniden bastıran sağanak yağış Anafarta Ovası’nı göle çevirdi. Hemen ardından gelen kar fırtınası ise ıslak kıyafetleri askerlerimizin üzerinde dondurdu. Siperler suyla dolmuş, mühimmat sele kapılmış ve askerlerimiz dondurucu soğukla baş başa kalmıştır” dedi. Felaketin en ağır vurduğu birliklerin başında 18, 33, 34, 36 ve 59’uncu alayların geldiğini belirtildi. Prof. Dr. Karataş, “53 asker sel sularında boğularak, 248 asker ise donarak şehit oldu. Hastaneye dahi gidemeden şehit olan asker sayımız 500 kişiden aşağı değil” dedi.

Mübadelenin 103’üncü yılı

Bir bavula sığdırılan hayatların, yarım kalan vedaların ve hiç dinmeyen hasretin üzerinden 103 yıl geçti… Türkiye–Yunanistan nüfus mübadelesinin yıl dönümünde, Samsun’da yaşayan mübadiller, atalarının acı dolu yolculuğunu anmak için Kurtuluş Yolu üzerindeki Tütün İskelesi’nde bir araya geldi.

Samsun Mübadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Danışman, “Denizlere bıraktığımız karanfiller, sınırların insanları ayırmadığı bir dünya özlemidir. Atalarımızdan aldığımız dersle bir kez daha haykırıyoruz: Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi. Anma, “Vardar Ovası” türküsü eşliğinde Karadeniz’e bırakılan karanfillerle sona erdi.