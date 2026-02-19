Seçime giderken bütçeyi toparlamak isteyen iktidar, TBMM’de görüşülmeye başlanan kanun teklifi ile milli parklar, turizmi teşvik kanunu içine alınıyor ve yapılaşmaya açıyor. Türkiye’de halen 50 milli park, 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiat koruma alanı bulunuyor. Bu teklif yasalaşırsa milli parklar, tabiat parkları ve tabiat anıtlarında, tanıtım, spor, eğlence ve dinlenme amaçlın tesis kurulup, özel sektör tarafından işletilebilecek.

HAZİNE’DE PARA BİTTİ

Muhalefet, “Mili parklarda doğa teslim alınıyor” diyerek kanun teklifine karşı çıkarken, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın “Bu teklif milli parkları korumuyor, soyguna kapı aralıyor, iktidar doğayı da teslim alıp, talanı başlatacak” diye konuştu.

CHP’li Evrim Ruzvanoğlu ise “Milli parklarda inşaat faaliyetleri, yapılaşma olacak, özel şirketlere açılacak. Milli parkların içinden yol, enerji ve boru hattı bile geçebilecek. Bu teklifin özü iktidar için para para, para” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de “Hazinede para bitmiş, para bulmak için milli parkları özelleştiriyorsunuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır” ifadelerini kullandı.

Yeşile hasret kalacağız

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Milli parklar sermayeye devrediliyor” açıklaması yaparken, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, “Milli parklarımız yok edilecek, Türkiye, yeşile ve doğaya hasret kalacak” diyerek endişesini dile getirdi.