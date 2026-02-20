İktidarın “Milli Parklar” konusunda TBMM’ye getirdiği yasa teklifi ile yapılaşmaya zemin hazırlanıyor. CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Nefes boruları kamu güvencesinden çıkarılıyor. İktidar için rant varsa, doğanın hiçbir hükmü yok. Bunu daha önce Akbelen’de, Kaz Dağları’nda, İkizdere’de gördük. Ormanlar, dereler ve yaşam alanları talan edildi” dedi.

İktidarın rant odaklı betonlaşmayı sürdürdüğünü ve Uludağ Milli Parkının da tehlikede olduğunu belirten Sümer “Sırada Uludağ mı var?” diye sordu.

‘BİR KELİMEYLE’

Sümer yaptığı açıklamada, “Milli Parklar Kanunu teklifi, iktidarın yıllardır sürdürdüğü rant odaklı anlayışın yeni halkasıdır. Mevcut yasada devletin uzmanları tarafından hazırlanan hayati planlar, maddeye eklenen ‘Hazırlattırılır’ ifadesiyle özel bürolara devrediliyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Daha çok beton ve daha çok otel hedefleyen özel planlama büroları mı doğayı koruyacak? Bu düzenleme, devletin anayasal sorumluluğunu özel şirketlere devretmektir. Bu yalnızca doğaya değil, anayasal düzene de aykırıdır. Denetim mekanizmaları zayıflatılmakta, koruma kalkanları bilinçli biçimde kaldırılmaktadır. Teklifle birlikte milli parklar içindeki projelerde diğer bakanlıkların ‘olumlu görüş’ verme zorunluluğu da kaldırılmaktadır.”