Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahallelerini işgal eden SDG-YPG’li teröristlerin şiddetli çatışmaların ardından açılan koridorla otobüslerle Tabka’ya gönderilmesiyle gelişen çatışmalı sürecin ardından teröristler son olarak ülkenin güneyindeki Deyrizor, Rakka ve Tabka’dan da çekilmek zorunda kaldı. Ahmet Şara rejiminin yönetime gelmesiyle birlikte terör örgütünün işgali altındaki Münbiç ve Tel Rifat’da teröristlerden temizlenmişti. 34 bin SDG’li bu iki yerleşim birimini terk etti. Örgütün yer altı tünelleri, sığınakları, silah ve mühimmat depoları ile lojistik ikmal yolları kapatılmıştı.

AFRİN’DEN ÇEKİLME PLANI

Son 24 saatte yaşanan bu gelişmelerle birlikte gözler terör örgütünün işgali altındayken Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak 2018’de Hatay karşısındaki Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı harekatıyla ele geçirilen bölgelere çevrildi. İki ayı aşkın süre devam eden ve 24 Mart’ta tamamlanan Afrin operasyonunda 54 askerimiz şehit olmuş, 236 askerimiz de yaralanmıştı. İki helikopterimizin kırıma uğradığı harekat sonunda terör örgütünün işgalindeki Afrin, Racu, Bülbül ve Cinderesi TSK’nın kontrolüne geçmişti. 8 yıldan beri bu bölgedeki kontrol TSK’nın elinde.

RESULAYN VE TEL ABYAD

9 Ekim 2019’da terör örgütü SDG-YPG işgali altındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinin karşısındaki Resulayn ile Akçakale İlçesi karşısındaki Tel Abyad’a yönelik Barış Pınarı harekatı düzenlendi. 25 Kasım 2019 günü tamamlanan operasyon ardından iki yerleşim birimi de 7 yıldan beri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında. Yaşanan son gelişmeler ile TSK kontrolündeki Afrin, Bülbül, Cinderesi, Racu, Resulayn ve Tel Abyad’ın da Suriye’nin toprak bütünlüğü kapsamında Şara yönetimindeki Şam rejimine devredileceği öğrenildi.

Dem tepki gösterdi, Ankara memnun: Ümit verici bir gelişme, takip edeceğiz

Suriye yönetiminin SDG ile vardığı 14 maddelik tam entegrasyon anlaşmasına ilk açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet yılmaz ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Entegrasyon süreci “olumlu” olarak değerlendirildi.

Yılmaz, “Anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde tarafların taahhütlerine riayet ederek süreci istikrara taşımasını temenni ediyoruz” dedi.

Çelik ise Suriye’deki “Kürt kardeşlerimizin, hukuk temelinde elde ettiği kazanımlar sevindiricidir” ifadelerini kullandı. DEM Parti ise “Ankara’da yapıcı, Suriye’de yıkıcı olunamaz” sözleri ile süreci eleştirmişti.