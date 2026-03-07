ABD Savunma Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüten Yakın Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görev yapan ve İsrail’e yakınlığı ile bilinen Bradley Martin’in kaleme aldığı makalede, İran’ın bölgesel etkisinin zayıflatılması halinde ortaya çıkabilecek güç boşluğunu Türkiye’nin doldurmaması gerektiği iddia edildi.

Martin, İran’daki olası rejim değişikliği sonrası Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artabileceğini savundu ve NATO’nun Ankara ile ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini öne sürdü. Ayrıca Martin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirdiğini ve İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in ölümünden dolayı “üzüntü duyduğunu” hatırlattı.

NATO TEHDİDİ

Makalede, Türkiye’nin üyesi olduğu NATO ile İran politikaları konusunda zaman zaman ayrıştığı iddia edildi. Martin, Ankara’nın İran’daki protestolar sırasında hayatını kaybeden siviller konusunda az tepki gösterdiğini öne sürdü.

Martin, Erdoğan’ın kendisini “İslam dünyasının lideri” olarak gördüğünü ve bu yaklaşımın Türkiye’nin İran konusunda NATO ile uyumsuz hareket etmesine yol açtığını savundu.

İsrail yanlısı yazar, 2015 yılında ABD tarafından düzenlenen ve IŞİD’in mali sorumlularından Abu Sayyaf’ın yakalandığı operasyonda, örgüt ile bazı Türk yetkililer arasında bağlantılar bulunduğunu iddiasına yer verdi.

Sözde “Kürdistan” sınırlarına Türkiye topraklarını da kattılar

CNN International televizyonu 5 mart akşamı olay yaratacak görüntüler paylaştı. İran’da ABD ve İsrail tarafından parçalanacağı senaryo anlatıldı. Terör örgütü PJAK/PKK’nın desteği ile yapılması beklenen planın haritasında İran’dan çıkarılacak sözde “Kürdistan Devleti”ne Türkiye topraklarının da dahil edildiği görüldü.

Emekli Tuğeneral Naim Babüroğlu, haritayı paylaşarak,”PKK’nın ve ABD’nin hedefi bu. İran parçalanırsa sonra Türkiye’yi sıkıştıracaklar” uyarında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise, “Kürtlerin İran’a saldırı planını desteklerim. Kürtler harika. Çok kullanışlılar” dedi.