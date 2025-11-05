“DEM’LENIYORLAR” denilerek dışlanan DEM Parti, bugün adeta Cumhur İttifakı’nın ortağı haline geldi.

DEM’liler artık el üstünde tutuluyor. İklim değişince, terörden cezaevinde olan eski HDP ve DEM milletvekilleri de tahliye edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla PKK bağlantısıyla cezaevinde olan yaklaşık 450 kişi serbest bırakıldı. Gözler şimdi Demirtaş ve Öcalan’a çevrildi.

9 YILDIR TUTUKLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi “Bay Bay Kemal, ‘Selo’yu kurtarmak istiyorsanız oyunuzu bana verin’ diyor. Bu Selo kim? Diyarbakır’da 51 Kürtkardeşimizin ölümüne neden olan değil mi?” sözleriyle Demirtaş’ı hedef almıştı.

2017’de öldürülen PKK’lı Volkan Bora ile bağlantısı ortaya çıkan eski HDP’li Semra Güzel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına rağmen tahliye edildi. Onun ardından Elmadağ Cezaevi’ndeki eski vekil Hüda Kaya da serbest bırakıldı.

Oğlunu ziyarete giderken cezaevine cep telefonu sokmaya çalıştığı için 1.5 yıl hapse mahkûm edilen Kaya’nın cezası Yargıtay tarafından onanmasına rağmen, 3 Kasım’da girdiği cezaevinden ertesi gün “erteleme” gerekçesiyle tahliye edildi.

Art arda gelen bu tahliyeler “Sırada Selo ve Apo mu var?” sorusunu gündeme taşıdı. Öcalan cezaevinde 25 yılı doldurdu. Demirtaş da 4 Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunuyor.