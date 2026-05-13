Dünyada son yayınlanan veriler, menenjit vakalarında endişe verici bir artış yaşandığını ortaya koydu. Birçok ülkede sağlık yetkililerini harekete geçirdi. Uzmanlar, özellikle bebekleri ve ergenleri tehdit eden bu hastalığa karşı aşılama stratejilerinin acilen güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Beyin ve omuriliği koruyan zarların iltihaplanması olan menenjit, başlangıçta sıradan bir hastalık gibi görünse de saatler içinde ölümcül hale gelebiliyor.

Belirtiler: Ani ateş, şiddetli baş ağrısı, bulantı, ışığa duyarlılık ve bilinç bulanıklığı.

Bebeklerde teşhis zorluğu: Yenidoğanlarda hastalık; teselli edilemeyen ağlama, aşırı uyku hali veya iştahsızlık gibi genel belirtilerle maskelenebiliyor.

Austral Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Enrique Casanueva, erken teşhisin önemine dikkat çekerek şunları söylüyor: "Bu belirtileri tanımak ve vakit kaybetmeden doktora başvurmak, geri dönüşü olmayan nörolojik hasarları ve can kayıplarını önlemede tek yoldur."

En büyük risk grubu: Bir yaş altı bebekler

İnvaziv meningokok hastalığı, en çok bir yaşın altındaki bebekleri vuruyor. Ölüm oranının %15'e ulaştığı bu hastalıkta, hayatta kalan çocuklarda işitme kaybı ve kalıcı beyin hasarı gibi ciddi komplikasyonlar görülüyor. 2022-2024 verilerine göre, bebeklerdeki vakaların %95'i özellikle B serogrubundan kaynaklanıyor.

Ergenler de risk altında

Arjantin Ulusal Aşı Takvimi; meningokok, pnömokok ve Haemophilus influenzae gibi temel etkenlere karşı koruma sağlasa da, aşılama oranlarındaki düşüş yetkilileri korkutuyor:

3 Aylık Bebekler: %83,5 (İlk doz)

15 Aylık Çocuklar: %72,9 (Takviye dozu)

11 Yaş Grubu: %51,9 (Kritik düşüş)

Dr. Casanueva, özellikle ergenlerin en büyük "taşıyıcı" grubu olduğunu belirterek, düşük aşılama oranlarının toplumdaki bulaşma riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Sosyal etkileşimin en yüksek olduğu 11 yaş ve sonrası dönemde aşılama, sadece bireyi değil, çevresindeki savunmasız bebekleri de koruyan toplumsal bir kalkan görevi görüyor.