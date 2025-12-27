Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ABD ile Türkiye’nin Kosova’daki Arnavutları doğrudan silahlandırdığını söyledi.

Vučić, “Amerikalılar Kosova’daki Arnavutları silahlandırıyor. Türkiye de aynı şeyi yapıyor. Amaç Sırbistan’a ve Sırp nüfusa saldırı” dedi.

Vučić ayrıca Arnavutluk Hırvatistan ve Kosova’nın Sırbistan’ı tehlikeye atmayı hedefleyen bir “askeri ittifak” kurduğunu öne sürdü.

Bu sözleri yabancı büyükelçilere hitabında dile getiren Vučić, Türkiye ve ABD'yi doğrudan sorumlu tuttu.

Üç ülkenin Slovenya ile askeri anlaşmalarını genişlettiğini ve Bulgaristan’ı da bu süreçlere dahil etmeye çalıştığını söyledi.

Hedefin Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü zayıflatmak ve sivil nüfus ile askeri polis yapılarına saldırmak olduğunu öne sürdü.

SIPRI verilerine göre Sırbistan 2024’te savunmaya 2.2 milyar dolar harcadı. Bu tutar GSYH’nin yüzde 2.6’sına karşılık geliyor. Ülkeyi bölgede en yüksek askeri harcama yapan ülke konumuna getiriyor.