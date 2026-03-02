A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yendi.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan 12 Dev Adam, liderliğini sürdürdü ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Sırbistan ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Millilerde Tarık Biberovic'in 21, Ömer Faruk Yurtseven'in 17 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 16, Ognjen Dobric'in 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

12 Dev Adam, Sırbistan karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 8 dakikası başa baş geçti. Sırbistan, 6 oyuncusundan skor katkısı alırken Türkiye, Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullandı. Son bölümde devreye giren Tarık Biberovic'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı açan milli takım, ilk periyodu 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altından skor üretmeye devam eden ay-yıldızlılar, 16. dakikada 16 sayılık fark yakaladı: 41-25. Kalan bölümde toparlanarak attığı 19 sayıya karşın Türkiye'nin 7 sayı bulmasına izin veren Sırbistan, farkı 4'e kadar düşürse de milliler, soyunma odasına 48-44 üstün girdi.

Karşılaşmada ilk yarının sonunda yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğin başına da taşıyan Sırbistan, 25. dakikada farkı 2'ye düşürdü: 58-56. Çabuk toparlanan ve kritik anlarda kullandığı atışları sayıya çevirmeyi başararak farkı yeniden açan ay-yıldızlı ekip, bu periyodu 76-63 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü hiç bırakmayan ve farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 94-86 galip ayrıldı.

BGM'de milli takıma tam destek

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan'ı ağırladığı karşılaşma kapalı gişe oynandı.

BGM'de tüm koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Satışa çıkarılan tüm bileti tüketen Türk taraftarlar, tribünleri doldurarak tezahüratlar ve marşlar eşliğinde milli takıma destekte bulundu.

Türkiye'de 1, Sırbistan'da 2 değişiklik

2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki dördüncü maçta iki takım, 12 kişilik oyuncu listesinde bir önceki mücadeleye göre değişiklik yaptı.

A Milli Takım'da Can Korkmaz'ın yerine Yiğit Arslan kadroya dahil edildi. Sırbistan'da ise Nikola Kalinic ile Filip Barna'nın yerine Nemanja Dangubic ile Aleksa Avramovic kadroda yer aldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Martin Horozov (Bulgaristan)

Türkiye: Şehmus Hazer 15, Cedi Osman 13, Tarık Biberovic 21, Ercan Osmani 11, Ömer Faruk Yurtseven 17, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 7, Onuralp Bitim 8, Berk Uğurlu

Sırbistan: Avramovic 16, Dangubic 6, Dobric 14, Davidovac 12, Mitrovic 9, Miljenovic 10, Markovic 9, Momirov, Ristic 2, Lakic 2, Tanaskovic 6, Novak

1. Periyot: 28-21

Devre: 48-44

3. Periyot: 76-63

Beş faulle çıkan: 39.02 Ömer Faruk Yurtseven (Türkiye)